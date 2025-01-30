Konya'da üvey oğlunun tartıştığı genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin İ. ile tutuksuz sanık B.Ç, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sebahattin İ, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Öldürme kastıyla hareket etmedim, korkutmak için yaptım. Oğlum beni o şekilde çağırınca aklım yerinden fırladı." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı da müvekkilinin öldürme kastı taşımadığını, kendisini ve oğlunu korumaya çalıştığını iddia etti.

İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada mahkeme heyeti, sanık Sebahattin İ'yi ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, 15 yaşındaki sanık B.Ç'nin ise maktulü öldürmeye iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle suçtan beraatine karar verdi.

İddiaya göre 19 Haziran 2024'te, 15 yaşındaki B.Ç. ile aynı yaştaki arkadaşı Süleyman A. arasında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüş, B.Ç'nin olayı anlatması üzerine adrese gelen üvey babası Sebahattin İ. (48), Süleyman A'yı bıçaklamıştı.

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı Sebahattin İ, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.