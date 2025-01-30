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        Konya'da 2024'te 100 binden fazla dava karara bağlandı

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılı veri ve faaliyetlerine ilişkin hazırladığı rapora göre, sene içinde 113 bin 802 dosya karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:15
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        Konya'da 2024'te 100 binden fazla dava karara bağlandı
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılı veri ve faaliyetlerine ilişkin hazırladığı rapora göre, sene içinde 113 bin 802 dosya karara bağlandı.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ihbar ve soruşturma kaydı üzerinden toplam 110 bin 723 dosya geldi, yine her iki kayıt üzerinden önceki yıllardan kalan ve 2024’te gelen dosyalardan 113 bin 802 dosya karara bağlanarak sonuçlandırıldı.

        Emniyet ve Jandarma aracılığıyla yapılan soruşturmalarda "uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı" suçlarından işlem yapılan şüpheli sayısı 9 bin 418, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanan şüpheli sayısı ise 1132 oldu.

        Bu operasyonlarda 649 bin 740 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 92 bin 420 uyuşturucu hap, 1480 kök kenevir ele geçirildi.

        Taraflar arasında uzlaşma sağlanması nedeniyle 2 bin 387 dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.

        Seri muhakemeyi kabul eden (pazarlık usulü ile cezanın yarısını kabul eden ve aynı gün tüm işlemleri mahkemece yapılıp bitirilen ) şüpheli sayısı ise 3 bin 320 oldu.

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