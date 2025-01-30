GÜNCELLEME - Konya'daki binanın çökmesiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Konya'daki 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli daha tutuklandı.

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