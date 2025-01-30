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        GÜNCELLEME - Konya'daki binanın çökmesiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı

        Konya'daki 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:02
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        GÜNCELLEME - Konya'daki binanın çökmesiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
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        Konya'daki 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla bir şüpheli daha tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen, binanın inşaatını yapanlardan Adnan T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

        Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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