Konya'da çöken 4 katlı binayı yapan müteahhit tutuklandı (2)
MÜTEAHHİTTUTUKLANDI Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Adnan Taşoluk (55), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
MÜTEAHHİTTUTUKLANDI
Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan müteahhit Adnan Taşoluk (55), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Böylece olaya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı, 7'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.