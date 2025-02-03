Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Bilim Merkezi açılışından bu yana 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da planetaryumu, bilimsel sergileri ve deney alanlarıyla Konya Bilim Merkezi'ni, hizmete açıldığı 2014'ten bu yana ziyaret edenlerin sayısı 3,5 milyona ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Bilim Merkezi açılışından bu yana 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da planetaryumu, bilimsel sergileri ve deney alanlarıyla Konya Bilim Merkezi'ni, hizmete açıldığı 2014'ten bu yana ziyaret edenlerin sayısı 3,5 milyona ulaştı.

        Konya-Ankara kara yolundaki TÜBİTAK destekli Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi, 26 Nisan 2014'te açıldı.

        Merkezde dünyanın katmanları, deprem testi, model fay hatları, yanardağlar, iklim odaları, kütüphane ve bilimsel sergi alanları yer alıyor. Merkezde gökyüzü uzay simülasyonunun kurgulandığı, "Planetaryum" denilen yerde bilimsel filmler gösteriliyor.

        Yarıyıl tatilinde merkezde düzenlenen 18 atölye çalışması, "Minik Denizciler ve Vikingler", "BrickZone Sergisi" ile tasarım, mühendislik ve kodlama alanlarında öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

        - "Yarıyıl tatilinde 53 bin ziyaretçi ağırladık"

        Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Murat Kırgız, AA muhabirine, Konya Bilim Merkezi'nde eğlenceli bilimsel etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

        Ziyaretçi trafiğinin yoğunluğuna dikkati çeken Kırgız, şöyle konuştu:

        "Merkezimizde açılışından bu yana 3,5 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu yarıyıl tatilinde ise 53 bin ziyaretçi ağırladık. Okul dönemi çocukları ve aileleri merkezimizi ziyaret etti. Yarıyıl tatiline özel hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler yaptık. 'LEGO' temalı 'BrickZone Sergisi' en çok ilgi gören, öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikti. Bu programlar, önümüzdeki dönemlerde de sürecek."

        - Merkezde her 100 ziyaretçiden 97'si memnun ayrılıyor

        Ziyaretçi dönüşlerinin mutluluk verici olduğuna değinen Kırgız, "Bağımsız anket firmasınca yapılan araştırmada, yarıyıl tatilinde memnuniyet oranımız yüzde 97. Bu yüksek bir oran. Bu çalışmayı yapan firma da çok şaşırdı. Bu oranda memnuniyet oranı sevindirici." dedi.

        Merkeze ailesiyle gelenlerden Serkan Özdemir de etkinlikleri faydalı bulduğunu belirterek, "Sosyal medyadan görüyorduk. Beklentilerimizin çok üzerinde organizasyonla karşılaştık. Lego çalışmaları bizim çok ilgimizi çekti, 3-4 saattir buradayız. Emeği geçenlerin eline sağlık." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı

        Benzer Haberler

        Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
        Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
        Konya'da trafik kazasında ilçe belediye başkanının eşi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında ilçe belediye başkanının eşi yaralandı
        Konya'da yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla yüksekten düşen 2 kişi yaral...
        Konya'da yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla yüksekten düşen 2 kişi yaral...
        Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya'...
        Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya'...