Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, sağlık evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'den kısa kısa
        ABONE OL

        Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, sağlık evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Balcı, Boyalı ve Kumluca mahallerinde bulunan ve tadilatları tamamlanan sağlık evlerini ziyaret etti.

        Balcı, gazetecilere, ilçenin sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Sağlık evlerinin yenilenmesinde emeği geçen dernek üyelerine ve hayırseverlere teşekkür eden Balcı, toplumundan gelen desteklerle Seydişehir'de sağlık hizmetlerini daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

        - 25 yıl hapis cezasıyla aranan sahıs yakalandı

        Hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

        Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Hüseyin Koçak'ı (51) ikametine yakın bir bölgede gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Koçak, cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay

        Benzer Haberler

        Konya'da her yıl 28 bin ilkokul öğrencisine yangın eğitimi veriliyor
        Konya'da her yıl 28 bin ilkokul öğrencisine yangın eğitimi veriliyor
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Konya'da firari hükümlü yakalandı
        Konya'da firari hükümlü yakalandı
        Konyaspor, Ahmet Daş'ı transfer etti
        Konyaspor, Ahmet Daş'ı transfer etti
        Konya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlik düzenlendi
        Konya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlik düzenlendi