Konya'da otomobilin dikiz aynasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya-Konya kara yolundaki uygulama noktasında, içinde F.B ile S.A'nın olduğu otomobili durdurdu.
Ekipler, aramada aracın dikiz aynasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, F.B ile S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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