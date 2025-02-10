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        Öğrencileriyle topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor

        ALEYNA KARTAL - Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Çakmak, öğrencileriyle topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:13 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:13
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        Öğrencileriyle topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor
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        ALEYNA KARTAL - Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz Çakmak, öğrencileriyle topladığı atıkları sanat eserine dönüştürüyor.

        Çakmak, yaklaşık 1 yıl önce farkındalık oluşturmak için fakültedeki atıkları değerlendirmeye karar verdi.

        Öğrencilerinin de desteğini alan Çakmak, kurulan atölyede soda, plastik kapak gibi çok sayıda atığı ileri dönüşümle değerlendiriyor.

        Yaptığı eserleri sergilemeye hazırlanan Çakmak, AA muhabirine, atıkların dönüşümü üzerine yapılan çalışmalara büyük önem verdiğini söyledi.

        Atıkların değerlendirilmesinde tüketilen kaynaklarla mücadele yöntemini ele aldığını anlatan Çakmak, işe fakültedeki atıklardan başladıklarını dile getirdi.

        Çakmak, fakültede atölye kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Üniversitede öğrencilerimle çalışıyorum. Eser üretiyoruz. Her eserin bir hikayesi var. Hikaye üretmek için yapmıyoruz. Malzeme kendisi ne olmak istediğini söylüyor, oradan yola çıkarak eserler üretiyoruz. Mimarlık fakültelerinde yılda binlerce kilogram maket kağıt artığı çıkıyor. Bunlarla farkındalık oluşturalım istedik. Bu çıkardığımız atıklar ne yazık ki geri dönüşen atıklar olmuyor. Çünkü üzerinde boya yapıştırıcı gibi malzemeler var. Direkt geri dönüştürüp tekrar kağıt olmuyor, çöpe gidiyor."

        Maket atıklarının değerlendirildiğine işaret eden Çakmak, "Proje çizilmiş paftalar, plastikler, yırtık ve atık kitaplar, seramik parçaları, cam şişeler, soda ve plastik kapaklar her türlü atık bizim için bir sanat malzemesi. Bunları belli işlemlerden geçirip, orijinal halini unutturmadan ama onun yeni bir ürün olduğunu da hatırlatarak eserler çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Doğaya yük olmadığımı hissediyorum"

        Atıkları çöpe atmadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Benim için geleceğe bir cümle söyleme aracı bu çalışmalar. Çünkü ben çöpe atmıyorum, doğaya yük olmadığımı hissediyorum. Bu anlayışın yayılması sayesinde daha güzel bir çevre, güzel bir gelecek olur diye düşünüyorum. Çocuklarımız için de bu bilincin yerleştirilmesi çok önemli. Biraz malzemeyle ne çıkarsa, o kendi tasarımını oluşturuyor. O yüzden hepsi özgün eserler. Bu anlamda öğrencilerimin atıkları bana ilham veriyor."

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