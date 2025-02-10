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        Sarayönü'nden kısa kısa

        Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesinde çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:23
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        Sarayönü'nden kısa kısa
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        Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesinde çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından TOKİ Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Sarayönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferhat Koçak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt, TARSİM Bölge Müdürü Osman Ağıt, TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özuysal ve Ladik Mahalle Muhtarı Osman Doğan ve çiftçiler katıldı.

        Etkinlikte tarım sigortalarının önemi, tarımsal üretim planlaması ve destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçiler, tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunları dile getirerek çözüm önerileri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        - Ailelerin takılımıyla "Okuma Saati" düzenlendi

        İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu sınıf öğretmeni Emrah Şaşkın ve rehber öğretmen Alican Gacar, öğrenciler ve aileleriyle "Okuma Saati" etkinliği düzenledi.

        Her hafta bir öğrencinin evine konuk olan öğretmenler, veliler ve öğrencilerle kitap okuyor. Diğer öğrenciler de evlerinde aileleriyle kitap okuyarak bu etkinliğe katılıyor.

        Emrah Şaşkın, "Bu etkinliği düzenleme amacımız öğrencilerimize kitap okuma sevgisi kazandırmak ve ailelerin bu süre boyunca aktif olarak katılmasını sağlamaktı. Her hafta bir öğrencimizin evinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, hem bilgilendirme hem de veliler için keyifli ve verimli geçti. Ailelerin katılımı ve desteği bizi çok mutlu ett." dedi.

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