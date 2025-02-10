Konya ile Semerkant arasında "kardeş şehir ön protokolü" imzalandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Semerkant Belediye Başkanı Fazliddin Umarov, iki şehir arasında ilişkilerinin geliştirilmesi için protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Altay, Konya ile Semerkant kardeşliğinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Konya ve Semerkant arasındaki kardeş şehir ilişkisinin imza töreninin hayırlı olmasını dileyen Altay, "Özbekistan ve Türkiye son dönemde çok önemli kültürel çalışmalar yürüten iki devlet oldu. Aslında milletlerimiz arasında geçmişe dayanan çok büyük kültür ilişkilerimiz var. Bugün bu imza ile de Konya ile Semerkant kardeşliğini belgelemiş olacağız." dedi.

Semerkant Belediye Başkanı Fazliddin Umarov da Konya ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Umarov, çok güçlü tarihi bağları olan iki devletin belediyeleri arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Semerkant Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması içeren protokol imzalandı.