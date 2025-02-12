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        Konya'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı

        Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:41
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        Konya'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akabe Mahallesi'nde arzuhalcilik yapılan bir iş yerine tabancayla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda iş yerine 3 merminin isabet ettiği, olay yerinde 3 mermi kovanının bulunduğu belirlendi.

        Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, İ.C, İ.A. ve M.E.S'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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