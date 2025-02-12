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        Doğduğunda vücudunda uyuşturucu tespit edilen çocuğun velayeti anneye verilmedi

        MELİKE KESKİN - Konya'da annesinin hamileliği sırasında kullandığı uyuşturucu, doğduğunda vücudunda tespit edilen çocuğun velayetinin bugüne kadar kendisiyle ilgilenen anneannede kalmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:20
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        Doğduğunda vücudunda uyuşturucu tespit edilen çocuğun velayeti anneye verilmedi
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        MELİKE KESKİN - Konya'da annesinin hamileliği sırasında kullandığı uyuşturucu, doğduğunda vücudunda tespit edilen çocuğun velayetinin bugüne kadar kendisiyle ilgilenen anneannede kalmasına karar verildi.

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2016'da dünyaya geldiğinde vücudunda uyuşturucu tespit edilen D.T'ye 8 yaşına kadar anneannesi Y.T. baktı.

        Daha sonra anne D.S.T. çocuğunun velayetini almak için harekete geçti.

        Konya 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, D.S.T'nin avukatı, anne ve babanın bir süredir düzenli aile hayatı yaşadığını öne sürerek, şimdi 9 yaşında olan çocuğun velayetinin mümkünse anne ve babasına, değilse sadece annesine verilmesi gerektiğini savundu.

        Çocuğun anneannesini "anne" olarak bildiğini anlatan avukat, "Müvekkilim çok genç yaşta evlilik yapmış, bozuk arkadaş çevresinin de etkisiyle küçük yaşta suça karışmış, madde kullanmıştır. Şu anda D.S.T. ve eşi R.T, tüm bu yaşanan kötü günlerin altından kalkmayı başarmıştır. Anne ve baba 2 yıldır madde kullanmamış, gerekli tedaviyi görmüş, bu süreçte kızlarını arayıp sormuş, görmek istemişlerdir ancak anneanne tarafından görüşmelerine müsaade edilmemiştir." ifadesini kullandı.

        - "Müvekkilimi hayata bağlayan şey torunudur"

        Y.T'nin avukatı ise bugüne kadar müvekkilinin D.T'ye çok iyi baktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çocuk doğduğu dönemde anne uyuşturucu bağımlısı olduğu için hala bu yönde tedavi görmektedir. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olarak doğduğuna dair doktor raporları mevcuttur. Ayrıca anne baba, eskisi gibi bir yaşam sürmediklerini, uyuşturucu kullanımını bıraktıklarını beyan etmişlerse de yapılan araştırmalarda bu hususların gerçek olmadığı anlaşılacaktır. Müvekkilimi hayata bağlayan şey torunudur. Davanın reddini talep ederiz."

        Mahkeme, çocuğun velayetinin anneanneden alınıp anne babaya verilmesi için açılan davanın reddine, anne ve babanın çocuklarını 2 haftada bir görmesine karar verdi.

        - Yerel mahkemenin kararına uyuldu

        Bunun üzerine çift, yerel mahkeme kararının ardından istinafa başvurdu.

        Konya Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını, Sosyal İnceleme Raporu'yla da onayladığı kararında şu tespite yer verdi:

        "D.T'nin doğumdan itibaren anneanne Y.T. ile yaşadığı belirlendi. Davacı annenin bu süreçte sadece bir kez çocuğu görmeye geldiği, hiç gelmeyen babanın sabıkalı kişiliği olduğu, annenin uyuşturucu kullanımından ceza aldığı ve bir müddet cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir. Sosyal İnceleme Raporu'nda da çocuğa anneannesinin bakmaya devam etmesi gerektiğinin belirtilmesi birlikte değerlendirilmiş, velayet talebi reddinin doğru ve yerinde olduğu kararlaştırılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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