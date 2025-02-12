Doğduğunda vücudunda uyuşturucu tespit edilen çocuğun velayeti anneye verilmedi

MELİKE KESKİN - Konya'da annesinin hamileliği sırasında kullandığı uyuşturucu, doğduğunda vücudunda tespit edilen çocuğun velayetinin bugüne kadar kendisiyle ilgilenen anneannede kalmasına karar verildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2016'da dünyaya geldiğinde vücudunda uyuşturucu tespit edilen D.T'ye 8 yaşına kadar anneannesi Y.T. baktı.

Daha sonra anne D.S.T. çocuğunun velayetini almak için harekete geçti.

Konya 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davada, D.S.T'nin avukatı, anne ve babanın bir süredir düzenli aile hayatı yaşadığını öne sürerek, şimdi 9 yaşında olan çocuğun velayetinin mümkünse anne ve babasına, değilse sadece annesine verilmesi gerektiğini savundu.

Çocuğun anneannesini "anne" olarak bildiğini anlatan avukat, "Müvekkilim çok genç yaşta evlilik yapmış, bozuk arkadaş çevresinin de etkisiyle küçük yaşta suça karışmış, madde kullanmıştır. Şu anda D.S.T. ve eşi R.T, tüm bu yaşanan kötü günlerin altından kalkmayı başarmıştır. Anne ve baba 2 yıldır madde kullanmamış, gerekli tedaviyi görmüş, bu süreçte kızlarını arayıp sormuş, görmek istemişlerdir ancak anneanne tarafından görüşmelerine müsaade edilmemiştir." ifadesini kullandı.

- "Müvekkilimi hayata bağlayan şey torunudur"

Y.T'nin avukatı ise bugüne kadar müvekkilinin D.T'ye çok iyi baktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuk doğduğu dönemde anne uyuşturucu bağımlısı olduğu için hala bu yönde tedavi görmektedir. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olarak doğduğuna dair doktor raporları mevcuttur. Ayrıca anne baba, eskisi gibi bir yaşam sürmediklerini, uyuşturucu kullanımını bıraktıklarını beyan etmişlerse de yapılan araştırmalarda bu hususların gerçek olmadığı anlaşılacaktır. Müvekkilimi hayata bağlayan şey torunudur. Davanın reddini talep ederiz."

Mahkeme, çocuğun velayetinin anneanneden alınıp anne babaya verilmesi için açılan davanın reddine, anne ve babanın çocuklarını 2 haftada bir görmesine karar verdi.