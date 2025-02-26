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        Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 2 gözaltı

        Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:34
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        Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 2 gözaltı
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        Konya'da polis aracının tırla çarpıştığı kazayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kazanın ardından, gözaltına alınan ehliyetsiz olduğu için polisten kaçan otomobil sürücüsü S.K. (33) ile polis aracıyla çarpışan tır sürücüsü A.K.'nın (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.K. ile A.K, adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli S.K.'nın, poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve daha önce uyuşturucu kullandığı için ehliyetine el konulduğu öne sürüldü.

        Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında dün, polis aracının tırla çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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