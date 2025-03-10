Konya'da drift atan 2 sürücüye toplam 111 bin 461 lira ceza kesildi

Konya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 111 bin 461 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesinde araçların drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri tespit ettikleri araç sürücüler E.G. ve K.K'ye, "drift yapmak ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak" suçlarından toplam 111 bin 461 lira ceza kesti.

Sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.