Konya'da kar yağışı etkili oluyor

Konya'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya-Afyonkarahisar kara yolu Sarayönü-Konya arası bir süre araç geçişine kapatıldı.

Beyşehir, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde de bazı mahalle yollarında ulaşıma izin verilmiyor.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Ilgın ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.