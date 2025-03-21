Beyşehir'de Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi ile satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde iş yerlerinin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

Ayrıca işletme sahipleri, görevliler tarafından gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi.