Cihanbeyli'de hayırseverden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulmasını isteyen kişi, Bahçelievler Mahallesi'nde gittiği markete 55 bin lira verdi.
Market sahibinin aracılığıyla, ilçedeki 11 ailenin gıda ihtiyacı karşılandı.
Aileler, kendilerine yardım eli uzatan kişiye teşekkür etti.
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