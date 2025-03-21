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        Cihanbeyli'de hayırseverden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:32
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        Cihanbeyli'de hayırseverden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

        İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulmasını isteyen kişi, Bahçelievler Mahallesi'nde gittiği markete 55 bin lira verdi.

        Market sahibinin aracılığıyla, ilçedeki 11 ailenin gıda ihtiyacı karşılandı.

        Aileler, kendilerine yardım eli uzatan kişiye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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