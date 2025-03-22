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        Konya'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:37
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        Konya'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde Abdulsamet Y. (23), 19 Mart'ta, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen gittiği evde eşi Zeynep Y. (23) ile tartıştı.

        Abdulsamet Y, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynep Y'yi (23) sırtından bıçakla yaraladı.

        Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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