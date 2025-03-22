Konya'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde Abdulsamet Y. (23), 19 Mart'ta, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen gittiği evde eşi Zeynep Y. (23) ile tartıştı.
Abdulsamet Y, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeynep Y'yi (23) sırtından bıçakla yaraladı.
Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak yapılan itiraz üzerine tutuklandı.
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