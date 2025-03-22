Konya'da karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde Abdulsamet Y. (23), 19 Mart'ta, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen gittiği evde eşi Zeynep Y. (23) ile tartıştı.

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