Konya'da yakalanan 58 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son iki haftada hakkında arama kararı bulunan 58 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından son iki hafta içerisinde yürütülen denetimlerde 60 bin 550 kişi ve 13 bin 860 araç sorgulandı.

Denetimlerde, arama kararları bulunan 58 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Suç şüphesiyle gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.

Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 45 fişek, 291 kesici-delici alet, 2 bin 717 uyuşturucu hap, 17,17 gram metamfetamin, 9,78 gram eroin, 10,1 gram esrar, 10,2 gram skunk, 9,77 gram ADB-Butinica ve 576,89 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 1039 paket kaçak sigara, 22,6 kilogram kaçak tütüne de el konuldu.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 13 bin 860 aracın sorgulandığı denetimlerde kural ihlali yapan 300 araca toplam 1 milyon 402 bin 752 lira para cezası kesildi. Ayrıca, hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen 10 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Çocukların güvenliğini sağlamak için toplamda 2 bin 313 park ve 2 bin 635 okul çevresinde denetim yapıldı. Okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik sorgulamalar gerçekleştirildi.