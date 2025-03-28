Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Konya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mevlana Meydanı'nda cuma namazına müteakip toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ilk olarak Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla slogan attı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Gazze İçin Sesini Yükselt" programında, iki yıldır meydanlardan haykırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu zamanın kurtuluş gemisinin, direniş meydanları ve Gazze halkının onurlu yüzü olduğunu ifade eden Ceylan, "Tüm insanlığı bu gemiye binmeye davet ediyoruz. İnsanların gözü önünde binlerce, on binlerce çocuk, kadın katledildi. Yüz yıllardır dünyaya kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vermeyen küresel dünya sisteminin sahipleri, kendi ömürlerini uzatmak için vahşet ve soykırımı koşulsuz şekilde destekliyor." diye konuştu.

Ceylan, kahraman Gazze halkının, onurlu direnişini sürdürürken, İsrail'in algı operasyonlarıyla mağlubiyetini örtbas etmeye çalıştığını belirtti.