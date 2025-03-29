Yunak'ta "Geçmişe saygı geleceğe güçlü adım vefa iftar" programı düzenlendi

AK Parti Yunak İlçe Başkanlığı tarafından "Geçmişe saygı geleceğe güçlü adım vefa iftar" programı gerçekleştirildi.

Yunak Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen iftar programına, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev almış ilçe başkanları, belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

AK Parti Yunak İlçe Başkanı Mustafa Aktaş, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün burada geçmişten günümüze kadar olan güçlü bağlarımızı daha da pekiştirmek için toplandık. Hep birlikte daha aydınlık bir geleceğe adım atacağımıza olan inancımızı pekiştiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlar inşa edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti eski milletvekili Halil Ürün, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetliler katıldı.