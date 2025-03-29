Konya'da jandarma ekiplerinden bayram öncesi trafik denetimi

Konya jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi cayrokopter ve dronla havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Çumra, Bozkır ve Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından Konya-Hadim kara yolunda yapılan denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Havadan denetimlerde tespit edilen emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hız, kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmama, ayakta yolcu taşıma, yol kenarında zorunlu haller dışında duraklama yapan araçlar kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

Kontrol noktasında bulunan ekiplerce, 15 araç ve sürücü hakkında 17 bin 748 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü ve yolcular emniyet kemeri takmanın önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmama ve iki saatte bir, on beş dakika mola vererek seyretmeleri konusunda bilgilendirildi.

Ekipler yolcu ve sürücülere şeker ve kolonya ikram ederek, bayramlarını kutladı.