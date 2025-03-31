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        Konya Valisi Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

        Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı'nda huzurevine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:34
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        Konya Valisi Akın, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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        Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı'nda huzurevine ziyarette bulundu.

        Akın, eşi Saliha Akın ve beraberindekilerle, Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

        Burada yaşlılarla sohbet eden Akın, "Büyüklerimiz, geçmişten günümüze uzanan köprülerdir. Bayramlar da birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatan özel günlerdir. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

        Vali Akın sohbetin ardından huzurevinde kalanlara çeşitli hediyeler de takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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