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        Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:26
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        Konya-Ankara kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Ramazan Bayramı'nın son gününde tatili şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla kara yolunda yoğunluk oluştu.

        Memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenlerin kullandığı Konya-Ankara kara yolu güzergahında bulunan Kulu ilçesindeki Kulu Kavşağı'nda, birçok şehri birbirine bağlayan nokta olması dolayısıyla yoğunluk artıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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