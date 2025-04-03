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        Konya'da eniştesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'nın Meram ilçesinde, eniştesini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:44
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        Konya'da eniştesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde, eniştesini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alakova Mahallesi 15538. Sokak'ta dün eniştesi Abdullah Sarıbaş'ı (37) tüfekle öldüren, kızı A. Sarıbaş'ı (12) da yaralayan Selamet L'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        15538. Sokak'ta Selamet L. husumetlisi olan eniştesi Abdullah Sarıbaş (37) ile kızı A. Sarıbaş'ı (12) dün pompalı tüfekle yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah Sarıbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

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