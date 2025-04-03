Konya'da eniştesini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

15538. Sokak'ta Selamet L. husumetlisi olan eniştesi Abdullah Sarıbaş (37) ile kızı A. Sarıbaş'ı (12) dün pompalı tüfekle yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah Sarıbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.