Konya'da karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali İhsan Çalgıcı ve Sıddıka Çalgıcı'nın cenazeleri, Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiklerini belirledi.

İlçeye bağlı Ortaca Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine haber verdi.

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