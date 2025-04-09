Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gruplar halinde top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonu ile taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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