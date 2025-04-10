Derebucak'ın yeni devlet hastanesi binasında hizmet verilmeye başlandı

Hastane Müdürü Serkan Güzel de hizmete giren hastane binasının bölgenin önemini artırdığını ifade etti.

Derebucak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Furkan Terlemez, yaptığı açıklamada, yeni devlet hastanesi binasında hasta kabulüne de başlandığını belirtti.

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