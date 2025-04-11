Ahırlı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Programın sonunda Ahırlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere diş fırçası ve kitap hediye edildi.

Diş hekimi Şerife Bayraktar ve Saliha Atay, öğrencilere diş sağlığının önemini anlatarak doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca öğrencilerin diş kontrolleri yapılarak sağlıklı bir ağız bakımı için tavsiyelerde bulunuldu.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ahırlı Atatürk İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı.

Ahırlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

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