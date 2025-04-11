Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ahırlı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

        Ahırlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahırlı'da öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
        ABONE OL

        Ahırlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Ahırlı Atatürk İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldı.

        Diş hekimi Şerife Bayraktar ve Saliha Atay, öğrencilere diş sağlığının önemini anlatarak doğru diş fırçalama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca öğrencilerin diş kontrolleri yapılarak sağlıklı bir ağız bakımı için tavsiyelerde bulunuldu.

        Programın sonunda Ahırlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere diş fırçası ve kitap hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

        Benzer Haberler

        Polislik hayallerini 1 günlüğüne gerçekleştirdiler
        Polislik hayallerini 1 günlüğüne gerçekleştirdiler
        Polis ekiplerinden Deniz'e doğum günü sürprizi
        Polis ekiplerinden Deniz'e doğum günü sürprizi
        Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başl...
        Konya'da Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başl...
        Babacan: Sanayicimizin üretime olan aşkını gördükçe moralimiz düzeliyor
        Babacan: Sanayicimizin üretime olan aşkını gördükçe moralimiz düzeliyor
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti
        Derebucak'ın yeni devlet hastanesi binasında hizmet verilmeye başlandı
        Derebucak'ın yeni devlet hastanesi binasında hizmet verilmeye başlandı