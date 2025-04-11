GÜNCELLEME- Konya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde, tadilat sırasında kaynak makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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