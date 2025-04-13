Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.