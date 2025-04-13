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        GÜNCELLEME - Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı

        Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 02:19 Güncelleme: 13.04.2025 - 02:19
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        GÜNCELLEME - Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı
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        Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor gözaltına alındı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doktorları gözaltına aldı.

        Doktorların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada, üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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