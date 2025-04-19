Karapınar'da öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, "Üniversite öğrencilerimize sadece akademik değil sosyal, kültürel ve sportif anlamda da gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Onlara yetkinlik kazandırmak ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Karapınar ilçesinde üniversite öğrencileri doğa yürüyüşü ve gökyüzü gözlemi etkinliğinde bir araya geldi.

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