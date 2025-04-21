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        Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:02
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        Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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        TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda en büyük sürprizi kendilerinin yaptığını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

        "Süper Lig'de alt taraftan kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da kupada daha az süre verdiğimiz oyuncularla yarı finale gelme başarısını gösterdik. Rakibimiz Galatasaray ligin ve kupanın mutlak favorisi olan bir ekip. Bunun bilincinde ve farkındayız. Galatasaray ile bu sezon içinde toplam 3 kere karşılaştık. Futbol oyunu sadece favorilerin ve yıldızların kazandığı bir oyun değil. Kepez maçından beri kupayı ne kadar istediğimizi her demeçte belirtmeye çalışmıştım. Şehrimizin genlerinde olan bir şey kupa. Geçmişte kazanmış bir şehiriz. Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kendi adımıza kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz. Amacımız bu kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak."

        Konya'nın 2017'de Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünden kupa sevincini yaşadığını hatırlatan Uçar, "Yarın ve sonrasındaki amacımız onların izinden giderek uzun yıllar anlatılabilecek bir hikaye yazarak, bu kupayı tekrar bu şehre getirmek istiyoruz. Final öncesi son engel Galatasaray, zor bir maç olacak. Sonuna kadar elimizden gelenin en iyisin yapıp finale kalan ekip olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Konyaspor'un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao da yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

        Maçı kazanıp final oynamak istediklerini ifade eden Ndao, "Umarım kazanan taraf biz oluruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Daha önce kazanmış olduğumuz bir kupa. Güçlü bir oyun sergileyeceğiz. Kupayı tekrar Konya'ya getirmek istiyoruz." dedi.

        - Antrenman

        Teknik direktör Recep Uçar, yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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