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        Konya'da usulsüz reçete düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz reçete düzenlendikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:03
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        Konya'da usulsüz reçete düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz reçete düzenlendikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal güvenlik kurumunun ilçede bazı hastalara yönelik usulsüz reçete düzenlendiğini belirlemesi üzerine soruşturma başlattı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçete işlemlerinde rol aldıkları iddia edilen hastanede görevli iki tıbbi sekreteri gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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