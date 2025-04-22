Konya'da usulsüz reçete düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz reçete düzenlendikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz reçete düzenlendikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal güvenlik kurumunun ilçede bazı hastalara yönelik usulsüz reçete düzenlendiğini belirlemesi üzerine soruşturma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçete işlemlerinde rol aldıkları iddia edilen hastanede görevli iki tıbbi sekreteri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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