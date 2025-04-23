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        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak elenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, alışık olmadıkları farklı bir yenilgiyle kupaya veda ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 00:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:14
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        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olarak elenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, alışık olmadıkları farklı bir yenilgiyle kupaya veda ettiklerini söyledi.

        Uçar, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok istedikleri kupada finale çıkamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

        Çok hayal kurduklarını anlatan Uçar, "İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp, yarı finale kalmıştık. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün maalesef istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.

        Uçar, standart performansın altında oyun ortaya koyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Bugüne kadar oyuncular özellikle kupada çok ciddi efor sarf etti. Son 7 maçta, 5 galibiyeti alan oyuncular... Kesinlikle onlara haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet, bugün ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim. Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık."

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