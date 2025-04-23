Konya'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulunda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterisi sundu.

Programa Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde devam kutlamada İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konya'nın Beyşehir, Sarayönü, Yalıhüyük, Halkapınar ve Kulu ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

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