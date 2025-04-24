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        Konya'da gömülmüş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yargılanan sanıklar hakim karşısında

        Konya'da cesedi evin bahçesinde bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:19
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        Konya'da gömülmüş kadın cesedi bulunmasıyla ilgili yargılanan sanıklar hakim karşısında
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        Konya'da cesedi evin bahçesinde bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar G.S, B.M, A.J, J.T, taraf avukatları ve öldürülen Çiğdem E'nin yakınları katıldı.

        Söz verilen sanıklardan G.S. maktulün evine geldikten sonra bir anda kendisine bağırmaya başladığını öne sürerek, "Bir anda bağırıp başlayınca, evim de merkezi konumda olduğu için sesler duyulmasın diye ağzını elimle kapattım. Aslında ağzını mı kapattım, boynunu mu sıktım hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.

        Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Daha önce verdiğin ifadende maktulü iple boğduğunu söylemişsin. Hatırlamıyor musun?" sorusuna sanık, "Tam olarak hatırlamıyorum. Ama ben onu bir süre tuttuktan sonra bırakınca birkaç saniye içinde öldü. Ben de cesedini battaniyeyle evin bodrumuna sakladım." karşılığını verdi.

        Olayla bir ilgilerinin bulunmadığını iddia eden sanıklardan B.M, "Sanık G.S. ile ev arkadaşıydık ama ben olay günü yoktum. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra kötü kokular gelmeye başlayınca ev sahibimiz evi temizlememiz için bizi uyardı. Kötü kokunun kaynağını bulmaya çalışırken bodrumda maktulün cesedini buldum. Olay bizim üzerimize kalmasın, sanık G.S. de Karaman'da çalışmaya başladı diye bahçeye gömdük." ifadesini kullandı.

        Çiğdem E'nin babası R.K, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti G.S'nin tutukluluk halinin devamına, diğer 3 sanığın tahliyesine ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından 18 Mayıs 2024'te hakkında kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Çiğdem E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, yaklaşık 4 ay sonra olayla ilgili yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. gözaltına alınmıştı.

        Yapılan sorgulamalar sonrası Çiğdem E'nin cesedi Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesine gömülmüş halde bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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