Beyşehir'den kısa kısa

Frank ve Micelle Lenzen çifti, ilçede Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğine bağlı olarak faaliyet gösteren Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuk Üni Portal Topluluğu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 250 doğasever öğrencinin katıldığı etkinlik Anamas Dağı’nın eteklerindeki Kurucuova İslibucak Ormanı'nda gerçekleştirildi.

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