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        Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

        Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, tarım arazilerini ve geçici tarım işçilerinin konakladığı alanları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:11
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        Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
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        Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, tarım arazilerini ve geçici tarım işçilerinin konakladığı alanları su bastı.

        İlçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Saray Mahallesi'nde ikindi saatlerinde başlayan şiddetli yağmur akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

        Mahalle merkezinin yanı sıra tarım arazileri ve geçici olarak mahallede konaklayan tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alan, yağıştan en fazla etkilenen yerler oldu.

        Güvenlik gerekçesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, işçileri tahliye ederek Yunak ilçesindeki öğretmenevi ve öğrenci yurtlarına yerleştirdi. Yağışın ardından bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanlarında su birikintileri oluştu.

        Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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