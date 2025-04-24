Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, tarım arazilerini ve geçici tarım işçilerinin konakladığı alanları su bastı.
Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, tarım arazilerini ve geçici tarım işçilerinin konakladığı alanları su bastı.
İlçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Saray Mahallesi'nde ikindi saatlerinde başlayan şiddetli yağmur akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti.
Mahalle merkezinin yanı sıra tarım arazileri ve geçici olarak mahallede konaklayan tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alan, yağıştan en fazla etkilenen yerler oldu.
Güvenlik gerekçesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, işçileri tahliye ederek Yunak ilçesindeki öğretmenevi ve öğrenci yurtlarına yerleştirdi. Yağışın ardından bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tarım alanlarında su birikintileri oluştu.
Yetkililer, olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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