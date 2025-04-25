Beyşehir'de çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki çiftçilere 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu verildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki çiftçilere 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında desteklenen "Ayçiçek ile Sarı Yıl" projesi için çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.