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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde gastronomi festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:11
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir ilçesinde gastronomi festivali gerçekleştirildi.

        Ali Akkanat Kampüsü'ndeki festivalde, Aşçılık ve Gastronomi Topluluğu öğrencileri hünerlerini sergiledi.

        Festivalde yapılan yöresel ürünler ve Türk mutfağına özel lezzetler, katılımcılara ikram edildi.

        Programa, çok sayıda kişi katıldı.

        - Beyşehir'de iki kongre yapıldı

        Beyşehir ilçesinde uluslararası iki kongre düzenlendi.

        Ali Akkanat Kampüsü Sosyal Tesisleri Salonu'nda "Uluslararası Beyşehir Gastronomi, Kültür ve Turizm Kongresi" ile "Al Farabi 14.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi" gerçekleştirildi.

        Yapılan konuşma ve sunumların ardından akademisyenlere plaket ve hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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