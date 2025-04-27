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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Seydişehir'de yapıldı

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2025 Yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Seydişehir Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:32
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Seydişehir'de yapıldı
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        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2025 Yılı faaliyet programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate Turnuvası Seydişehir Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen karate turnuvasına 15 sporcu katıldı.

        İlçe Spor Müdürü Soner Balcı, "İlçe halkımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yatkınlığı sebebiyle bu tür ve farklı sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Her zaman olduğu gibi desteklerini bizlerden esirgemeyen Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve her zaman olduğu yine özverili çalışmalarından dolayı çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ederim." dedi.

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