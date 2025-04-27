Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Umut Nayir), Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 70 N'dao), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 83 Boranijasevic), Pedrinho (Dk. 83 Jevtovic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 87 Melih Bostan)
Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 61 Alioui), Bünyamin Balat, Maestro (Dk. 80 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (Dk. 56 İzzet Çelik), Yusuf Barası (Dk. 80 Ozan Demirbağ)
Goller: Dk. 45+2 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor) Dk. 69 ve 77 Bazoer, Dk. 90+4 Abdulsamet Burak (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Kramer, Dk. 24 Melih İbrahimoğlu, Dk. 48 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 80 Tolga Kalender, Dk. 89 Abdulsamet Burak, Dk. 90+2 Arda Kurtulan, Dk. 90+5 Ozan Demirbağ (Adana Demirspor)
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