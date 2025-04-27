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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:04 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Umut Nayir), Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 70 N'dao), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 83 Boranijasevic), Pedrinho (Dk. 83 Jevtovic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 87 Melih Bostan)

        Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 61 Alioui), Bünyamin Balat, Maestro (Dk. 80 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (Dk. 56 İzzet Çelik), Yusuf Barası (Dk. 80 Ozan Demirbağ)

        Goller: Dk. 45+2 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor) Dk. 69 ve 77 Bazoer, Dk. 90+4 Abdulsamet Burak (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Kramer, Dk. 24 Melih İbrahimoğlu, Dk. 48 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 80 Tolga Kalender, Dk. 89 Abdulsamet Burak, Dk. 90+2 Arda Kurtulan, Dk. 90+5 Ozan Demirbağ (Adana Demirspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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