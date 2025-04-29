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        Seydişehir Belediyesinden çiftçilere 300 bin fide desteği

        Seydişehir Belediyesi tarafından çiftçilere verilecek yüzde 75 hibeli fide desteğinin başvuruları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:04
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        Seydişehir Belediyesinden çiftçilere 300 bin fide desteği
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        Seydişehir Belediyesi tarafından çiftçilere verilecek yüzde 75 hibeli fide desteğinin başvuruları başladı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla yüzde 75 hibeli fide desteği programını hayata geçirdiklerini söyledi.

        Başvuruların 29 Nisan'da başladığını ve mahalle muhtarlıklarına yapılabileceğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Ata tohumundan üretilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri için proje başlattık. Toplumun temel taşı olan üreticilere destek vermeye devam ediyoruz. Geleceğimiz tarımla yükselecek. Her eve ata tohumu düşüncesiyle başlattığımız bu destek, umuyoruz ki geleneksel yöntemle daha da yaygınlaşacak, ülkemizin her köşesinde ata tohumu yaygınlaşacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında 300 bin ata tohumundan yetiştirilen salatalık, domates, biber ve patlıcan fidelerini vatandaşlarımıza yüzde 75 hibeli şekilde ulaştıracağız."

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