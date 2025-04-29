Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 70 hibe destekli kuru fasulye tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 70 hibe destekli kuru fasulye tohumu verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere tohumlar dağıtıldı.

        Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, projeden yararlanan üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, bol, bereketli bir üretim dönemi dilediğini ifade etti.

        - Beyşehir'de kursiyerlere su verimliliği eğitimi

        Beyşehir ilçesinde Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik su verimliliği eğitimi düzenlendi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde su kaynaklarının önemi, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgiler verildi.

        Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar ile toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Konya'da sanayide 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yargılama başladı
        Konya'da sanayide 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yargılama başladı
        Hüyük'te Tarım ve Gençlik Kampı devam ediyor
        Hüyük'te Tarım ve Gençlik Kampı devam ediyor
        Gıda sektöründe çalışanların şartlarını iyileştirmek için sendikalılaşmanın...
        Gıda sektöründe çalışanların şartlarını iyileştirmek için sendikalılaşmanın...
        Seydişehir Belediyesinden çiftçilere 300 bin fide desteği
        Seydişehir Belediyesinden çiftçilere 300 bin fide desteği
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı
        Konya'da Kudüs ve Gazze temalı "Diken ve Karanfil" Resim Sergisi açıldı