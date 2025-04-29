Beyşehir'den kısa kısa

Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar ile toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince verilen eğitimde su kaynaklarının önemi, bilinçli su kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgiler verildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, projeden yararlanan üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, bol, bereketli bir üretim dönemi dilediğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere tohumlar dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.