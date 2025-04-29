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        Konya'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:09
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        Konya'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun 132. kilometresi Ömeranlı Mahallesi'nde Kemal Uğur Aktunç (72) idaresindeki 34 CTF 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak orta refüje devrildi.

        İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi Emine Aktunç (70), ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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