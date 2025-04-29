2. Konya Ekonomi Forumu 6 Mayıs'ta başlayacak

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Konya Ekonomi Forumu, iş dünyasını ve finans çevrelerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Konya Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs Salı günü saat 13.30’da Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak forumda, ekonomideki güncel gelişmelerin yanı sıra reel sektörün geleceği, sürdürülebilir finansman modelleri, yapay zeka, bölgesel kalkınma ve teşvik politikaları, Avrupa Birliği Sanayi Politikaları gibi başlıkların masaya yatırılacağı bildirildi.

2. Konya Ekonomi Forumu kapsamında 8 oturumun gerçekleştirileceği, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde yapılacak "Anadolu’dan Dünyaya Yükselen Şirketler" oturumunda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun tecrübelerini paylaşacağı aktarıldı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın reel sektörün geleceğini değerlendireceği forumda, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın yapay zeka ekonomisini anlatacağı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız'ın, Avrupa Birliği ve Türkiye'de sürdürülebilir finansman modellerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Sait Cordan'ın, bölgesel kalkınma ve teşvik politikalarını değerlendireceği belirtildi.