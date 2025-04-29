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        2. Konya Ekonomi Forumu 6 Mayıs'ta başlayacak

        Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Konya Ekonomi Forumu, iş dünyasını ve finans çevrelerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:58
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        2. Konya Ekonomi Forumu 6 Mayıs'ta başlayacak
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        Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Konya Ekonomi Forumu, iş dünyasını ve finans çevrelerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Konya Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Mayıs Salı günü saat 13.30’da Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak forumda, ekonomideki güncel gelişmelerin yanı sıra reel sektörün geleceği, sürdürülebilir finansman modelleri, yapay zeka, bölgesel kalkınma ve teşvik politikaları, Avrupa Birliği Sanayi Politikaları gibi başlıkların masaya yatırılacağı bildirildi.

        2. Konya Ekonomi Forumu kapsamında 8 oturumun gerçekleştirileceği, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde yapılacak "Anadolu’dan Dünyaya Yükselen Şirketler" oturumunda, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun tecrübelerini paylaşacağı aktarıldı.

        Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın reel sektörün geleceğini değerlendireceği forumda, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın yapay zeka ekonomisini anlatacağı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız'ın, Avrupa Birliği ve Türkiye'de sürdürülebilir finansman modellerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Sait Cordan'ın, bölgesel kalkınma ve teşvik politikalarını değerlendireceği belirtildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Konya Ekonomi Forumu ile sadece şehrimizin değil, ülkemizin ekonomik gündemine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman isimlerin katılımıyla, para politikalarından enflasyonla mücadeleye, dış ticaretin finansman modellerinden uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalara, alternatif finanstan yapay zekaya kadar birçok konuyu ele alacağız. 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 13.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak 2. Konya Ekonomi Forumu'muza sanayici ve iş adamlarımız başta olmak üzere ilgi duyan herkesi davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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