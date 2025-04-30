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        Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları yarışması başladı

        Konya'da öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:30
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        Konya'da 6. Akıl ve Zeka Oyunları yarışması başladı
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        Konya'da öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yetilerini artırmak amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları yarışması düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen oyunlar öncesi, tüm ilçelerde gerçekleştirilen oyunların ardından, birincilik elde eden yaklaşık 300 öğrencinin bu yarışmada ter dökeceğini söyledi.

        Öğrencilerin sadece kent finallerinde değil, ulusal düzeydeki yarışmalarda da Konya'yı başarıyla temsil ettiğini anlatan Yiğit, "Günden güne artan bu ivmeyle öğrenciler, buradan aldıkları tecrübe ve birikimle ulusal bazda gerçekleştirilen yarışmalarda, takım halinde ve bireysel kategorilerde çeşitli dereceler elde ettiler." diye konuştu.

        Öğrencilere başarılar dileyen Yiğit, konuşmasının ardından başlama zilini çaldı.

        Yarışlarda ilkokul öğrencileri abluka, pentago, küre, motif ve equilibrio kategorilerinde, ortaokul öğrencileri ise abluka, pentago, küre, mangala ve kulami kategorilerinde mücadele edecek.

        Oyunların ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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