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        Hüyük'te okul servisleri denetlendi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde servis araçları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:04
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        Hüyük'te okul servisleri denetlendi
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde servis araçları denetledi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, okul servis araçları ile şoförlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde servis araçlarının mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluğu kontrol edildi.

        Denetimlere, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hüyük İlçe Denetim Komisyonu ekipleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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