Hüyük'te okul servisleri denetlendi

Denetimlere, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hüyük İlçe Denetim Komisyonu ekipleri de katıldı.

Bu kapsamda ekipler, okul servis araçları ile şoförlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

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